Cikalleshi: Kaybetmeyi hak etmedik

A Milli Takım'ın EURO 2020 Elemeleri'nde 1-0 mağlup ettiği Arnavutluk'ta Sokol Cikalleshi, maç sonunda açıklamalar yaptı.

"BİZ KAÇIRDIK, TÜRKİYE ATTI"

Mağlubiyeti hak etmediklerini vurgulayan Cikalleshi, "Sonuçtan dolayı üzgünüz çünkü 3 puana ihtiyacımız vardı. Biz pozisyonları kaçırdık, Türkiye attı. Futbol böyle bir oyun. Kimin hata yaptığı önemli değil ama bu yenilgiyi asla hak etmedik" dedi.

Manaj'ın yararlanamadığı pozisyonlar hakkında da konuşan Sokol Cikalleshi, "Birkaç önemli pozisyonumuz var. Ancak maç bittiğinde çok şey konuşabiliriz. Artık bir önemi yok." ifadelerini kullandı.