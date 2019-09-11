Cikalleshi: Türkiye'de kazanma şansımız var

Türkiye A Milli Takımı'nın Euro 2020 eleme grubunda yer alan ve rakiplerimizden İzlanda'yı 4-2 yenen Arnavutluk, şimdi gözünü Türkiye'ye çevirdi.

Kariyerini Türkiye'de sürdüren Sokol Cikalleshi, maç sonu açıklamalarda bulundu. Golcü oyuncu, ''Kendimi evimde hissettiğim Akhisarspor'da kariyerime devam ediyorum. İkinci lige düşen bir takımda oynamak istememiştim ama takımda kaldım. Şimdi takım halinde Türkiye'ye karşı bir final maçına daha çıkacağız. Çok zor bir maç olacak. Ancak en yüksek puanı alacağımıza inanıyoruz.'' sözlerini kullandı.

"TÜRKİYE'YE FİNAL OYNAMAYA GİDİYORUZ"

Bir diğer Arnavut oyuncu Klaus Gjasula ise ''Kazandığımız için mutluyum. Şimdi Türkiye'ye final oynamaya gidiyoruz. Orada elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Eğer İzlanda maçında oynadığımız gibi oynarsak Türkiye'de kazanma şansımız olur.'' dedi.