Cilic, Isner'e şans tanımadı

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri Gustavo Kuerten Grubumaçında Hırvat Marin Cilic, ABD'li John Isner'i 2-1 yendi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen 49. ATP Finalleri'ne, 5 numaralı seribaşı Marin Cilic ile 8 numaralı seribaşı John Isner arasındaki karşılaşma ile devam edildi.

İlk maçında Alman Alexander Zverev'e kaybeden Hırvat Cilic, ABD'li rakibini 6-7, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenerek gruptaki ikinci maçında ilk galibiyetini elde etti. Turnuvada bugün, Dominic Thiem-Kei Nishikori ve Roger Federer-Kevin Anderson maçları oynanacak.