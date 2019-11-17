Galatasaray'ın yeni forveti Babel olacak

Sarı-kırmızılılarda yaşanan sakatlıkların ardı arkası kesilmiyor.

Önce Radamel Falcao'nun daha sonra da Florin Andone'nin sakatlığıyla forvet hattında oldukça sıkıntılı günler geçiren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, bu bölge için alternatif üretmeye başladı.

FALCAO'NUN DÖNÜŞÜ UZADI, ANDONE EN AZ 2.5 AY YOK

Bir kez daha İspanya'ya gidecek olan Falcao'nun ardından sarı-kırmızılı taraftarlara bir kötü haber de Andone'nin sosyal medyada paylaşılan fotoğrafıyla geldi.

Antrenman tesislerine koltuk değnekleriyle gelen oyuncunun en az 2,5 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

BABEL OYNAYACAK

Terim'in, Başakşehir karşılaşmasında Babel'e görev vermesi bekleniyor. Cimbom'da bir diğer alternatif ise genç futbolcu Atalay Babacan.