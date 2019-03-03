Cimnastik sporcularını taşıyan minibüs devrildi

Dangal'a konu olan güreşçi Edirne'de kamp yapıyor

1 Sezer Öztürk'ün büyük değişimi Bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen Sezer Öztürk'ün değişimi görenleri şaşırttı.

2 Beşiktaş ile Kayserispor arasında transfer pazarlığı Beşiktaş'ın Kayserispor'la oynadığı Süper Lig maçının ardından bir transfer görüşmesi yapıldı. Kayseri cephesi Oğuzhan'ı isterken, Fikret Orman Larin'i önerdi.

3 Fenerbahçe'nin futbolu Koç ve Yanal'ı kızdırdı Fenerbahçe, Rizespor'u 3-2 yenmesine rağmen oyun olarak tatmin etmedi. Sarı-lacivertlilerin kötü futbolu hem Ersun Yanal'ı hem de Ali Koç'u kızdırdı.

4 Rıdvan Dilmen: Penaltıdan önce ofsayt var Fenerbahçe'nin Rizespor karşısında kazandığı penaltı pozisyonunda ofsayt olduğunu ifade eden Rıdvan Dilmen, "Kural aksini söylüyorsa, o kuralı yazan futbolu bilmiyordur" dedi.

5 Ersun Yanal: Eleştirilecek çok yönümüz var Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 3-2'lik Ç.Rizespor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada "3 puanı aldığımız için çok mutluyuz ama oyunumuzda eleştirilecek çok yön var." dedi.

6 Fenerbahçe'nin lehine verilen tartışmalı penaltı kararı Fenerbahçe-Ç.Rizespor maçında sarı-lacivertlilerin lehine verilen penaltı tartışmalara neden oldu. IFAB'a göre hakemin kararı doğru.

7 Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor maçında olay çıktı TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor maçının ardından polise taş atan bazı taraftarlara TOMA ile müdahale edildi.

8 Şenol Güneş: Yukarıya oynayacağız Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kayserispor maçının ardıdan yaptığı açıklamada "Biz yukarıyı kovalayacağız. Beşiktaş'ın ismi zaten şampiyonlukta geçer." dedi.

9 Fenerbahçe evinde Ç.Rizespor'u yendi Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Ç.Rizespor'u 3-2 mağlup etti.