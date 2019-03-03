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Cimnastik sporcularını taşıyan minibüs devrildi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Mersin'deki Türkiye Cimnastik Şampiyonası'ndan dönen sporcuları taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

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Cimnastik sporcularını taşıyan minibüs devrildi

22 kişilik sporcu kafilesini taşıyan Sadık Bodur yönetimindeki midibüs, otoyolun Saray Mahallesi yakınlarında devrildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Aracın altında kalan midibüsün ikinci şoförü Sebahattin Yörükoğlu hayatını kaybetti. Yaralanan 15 sporcu ile 2 antrenör, kentteki hastanelere kaldırıldı. Yörükoğlu'nun cenazesi, incelemenin ardından Hamdi Eriş Devleti Hastanesi morguna konuldu.

Araçta bulunan çeşitli yaş gruplarındaki sporcuların, Mersin'de düzenlenen Türkiye Cimnastik Şampiyonası'ndan Bolu'ya döndükleri öğrenildi.

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