Çin ekibi Dalian Yifang, Fonte'yi transfer etti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'da forma giyen Jose Fonte, Çin ekibi Dalian Yifang'a transfer oldu.
3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI
İngiliz kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, geçen sezon ara transfer döneminde Southampton'dan alınan Portekizli savunma oyuncusunun, Dalian Yifang takımıyla anlaşma sağladığı kaydedildi.
34 yaşındaki futbolcunun, Çin ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzaladığı basına yansıdı. Bu sezon 8 maçta oynayan Fonte, ekim ayında geçirdiği sakatlığın ardından Londra temsilcisinde fazla forma şansı bulamamıştı.
Çin'de transfer dönemi 28 Şubat Çarşamba günü sona erecek.