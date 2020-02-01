Çin futbolu batıyor

Çin Süper Ligi’nin ertelenmesi, ülke futbolunu bir belirsizliğe sürüklüyor.

Çin basını, ligin planlandığı gibi Mart ayında başlamaması halinde büyük bir kaosun yaşanacağını vurguladı.

Çin futbolunun uluslararası rekabetten de geri kalacağı hatırlatılan haberlerde, birçok yabancı sponsorun Çin futbolundan desteğini çekmeye başladığı da hatırlatıldı.

Çin Futbol Federasyonu’nun planlama konusunda büyük sıkıntıya düştüğü de belirtilen haberlerde, “Virüs salgınının durdurulamaması halinde Çin Ligi’nin bu sezon hiç oynanamaması olasılığı da bir felaket senaryosu” ifadesi kullanıldı.

Çin Ligi’nin kısa dönemli bir turnuva olarak yeniden planlanması da tartışılıyor.