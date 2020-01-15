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Çin, Mesut Özil'in adını geçmiş maçlardan da silmiş

Mesut Özil'in Uygur Türkleri paylaşımı nedeniyle Arsenal maçlarını yayınlamayan Çin'in, bu kez de oyuncunun ismini önceki karşılaşmalardan da sildiği ortaya çıktı.

| Haber Merkezi
Çin, Mesut Özil'in adını geçmiş maçlardan da silmiş
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Çin'in Uygur bölgesindeki halka kötü muamele yapıldığını sosyal medya hesabından dünyaya duyuran Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil’e karşı Çin’in sansür politikası sürüyor.

MESUT'A SANSÜR UYGULUYORLAR 

Mesut Özil’in ismini Çin medyası ağzına bile almazken, Arsenal’in maçlarına da yayınlarda sansür uygulaması devam ediyor.

Çin televizyonu sadece güncel sansürle de yetinmiyor.

GEÇMİŞ MAÇLARDAN DA MESUT'U SİLDİLER 

Arsenal’in geçmişte yayınlanan derbi maçlarında da Mesut’un isminin dizilişlerde yer almaması ve yayın sırasında adının anılmaması dikkat çekiyor.

Mesut Özil’in açıklamalarına destek veren Alman Köln Kulübü’ne karşı da Çin’in ambargosu sürüyor.

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