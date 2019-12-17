Çin, Mesut'a sansür uyguladı

Mesut Özil’in sosyal medyada Uygur Türklerine destek vermesine tepki gösteren Çin, yıldız futbolcuya sansür uygulamaya devam ediyor.

Arsenal'ın Manchester City ile oynadığı maçı yayınlatmayan Çin hükümeti, ülkede hizmet veren arama motorlarına, Mesut Özil'i bloke etme talimatı verdi.

HER YERDEN ENGELLENDİ

Çin, 31 yaşındaki futbolcunun sosyal medya hesaplarının da tüm platformlarda engellenmesini sağladı. Böylece tecrübeli oyuncunun, Doğu Türkistan ile ilgili sözlerinin görünmesinin de önüne geçildi.

Çin Futbol Federasyonu ise Özil’in paylaşımlarının kabul edilemez olduğunu savundu.