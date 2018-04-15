Çin'de kazanan Ricciardo oldu

Çin Grand Prix'sini Red Bullu pilotu Daniel Ricciardo kazandı. Avustralyalı pilot, 45. turda aldığı liderliği yarış sonuna kadar sürdürdü ve kariyerinin 6. yarış birinciliğini elde etti.

ÇİN'DE KIYASIYA REKABET YAŞANDI

Yarışa pole pozisyonda başlayan Ferrari pilotu ve ilk iki yarışın galibi Sebastian Vettel startla birlikte yerini korurken, ilk çizgideki takım arkadaşı Kimi Raikkonen Red Bull pilotları Valtteri Bottas ve Max Verstappen'e geçildi. Raikkonen'in ataklarına Red Bull pilotları başarıyla karşı koydu.

İlk sıralardaki diziliş ilk turlarda büyük oranda korunurken; 21. turda Valtteri Bottas, pit stop'un ardından Vettel'i geçerek ilk sıraya yükseldi. 27. turda Ferrari pilotu Vettel ve Roikkonen, Bottas'ı geçmek için büyük baskı uyguladı; ancak Fin pilot iki rakibine başarıyla karşılık verdi.

32. turda güvenlik aracının piste girmesi yarışın kaderini değiştirdi. Yarışa 6. sırada başlayan Daniel Ricciardo önce ilk sıralarla arasındaki farkı kapattı; ardından önce 42. turda şampiyona lideri Vettel'i geçerek 2. sıraya yükseldi. Verstappen ve Vettel 44. turda birbirine temasta bulunurken; ikisi birden spin attı. Vettel 6. sıraya geriledi; Verstappen 10 saniye cezasına çarptırıldı.

RİCCİARDİO ALTINCI BAŞLADI YARIŞI KAZANDI

45. turda Daniel Ricciardo, geçmek için çaba gösterdiği Bottas'ı harika bir atakla geride bıraktı ve ilk sıraya yükseldi. Avustralyalı pilot, öne geçtikten sonra aradaki farkı giderek açtı ve yarış sonuna kadar üstünlüğünü sürdürerek damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Ricciardo, kariyerinin 6. zaferini elde ederken; Valtteri Bottas Çin Grand Prix'sini 2., Kimi Raikkonen ise 3. oldu. İlk iki yarışın galibi Sebastian Vettel ise çarpışmanın da etkisiyle finişi 7. sırada görebildi. Son iki dünya şampiyonu apoletli Lewis Hamilton ise, geride kalan 2 yarıştaki gibi beklentilerin uzağında kaldı ve finişi 4. sırada görebildi.