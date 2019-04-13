Ensonhaber.com'a dön

Çin'de pole pozisyonu Bottas'ın

Formula 1 tarihinin bininci, sezonun üçüncü yarışı Çin Grand Prix'sinin sıralama turlarını, Mercedes pilotu Valtteri Bottas ilk sırada tamamladı.

Yorum Yap

Çin'de pole pozisyonu Bottas'ın

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun üçüncü yarışı Çin Grand Prix'sine, Mercedes pilotu Valtteri Bottas ilk sıradan başlayacak. 

Çin'in 5 bin 451 metrelik Uluslararası Şangay Pisti'nde 56 tur üzerinden yapılacak organizasyon tarihinin bininci yarışının sıralama turlarında, Mercerdes'in Finlandiyalı pilotu Bottas 1:31.547'lik derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.

Bottas'ın takım arkadaşı Büyük Britanyalı Lewis Hamilton 1:31.570'lik süresiyle ikinci, Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel 1:31.848'lik derecesiyle üçüncü en iyi zamana imza attı. 

Çin Grand Prix'si, yarın TSİ 09.10'da koşulacak.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM