Çin'de yeni yabancı oyuncu kuralları açıklandı

Çin'de yabancı oyuncu kurallarıyla ilgili değişikliğe gidildi...

SAHADA MAKSİMUM 4 YABANCI OLABİLECEK

Yıllardır Avrupa'nın çeşitli liglerinden oyunculara astronomik rakamlar ödeyerek kadrolarını güçlendiren Çin kulüplerine, Çin Futbol Federasyonu'ndan kötü haber geldi.

Yapılan açıklamaya göre artık Çin'de takımlar sahada en fazla 4 tane yabancı futbolcu oynatabilecek.

Eski kurala göre ise en fazla 3 yabancı oyuncu sahada olabiliyordu.

OYUNCULARA 3 MİLYON EURODAN FAZLA MAAŞ VERİLEMEYECEK

Bunun yanı sıra yabancı oyunculara ödenen yüksek ödemelerin önüne geçmek için ise "maaş tavanı" sistemi getirildi.

Bu sisteme göre Çin kulüplerinin, bundan sonra yapacakları yabancı oyuncu transferlerinde, futbolculara ödeyecekleri maaş miktarı maksimum 3 milyon euro olacak.

DAHA ÖNCE DE KISITLAMALAR GETİRİLMİŞTİ

Çin Futbol Federasyonu daha önce de kulüplerin yaptıkları transferlerde harcadıkları bonservis bedeli kadar vergi vermesini zorunluluk haline getirmiş ve bunun sonucunda yapılan transferlerde ciddi anlamda düşüş görünmüştü.

Çin Süper Ligi'nde forma giyen Oscar, Hulk, Talisca, El Shaarawy, Hamsik, Pelle, Fellaini ve Paulinho gibi yıldız isimler 15-20 milyon Euro bandında astronomik yıllık ücret alıyorlardı.