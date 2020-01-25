Ensonhaber.com'a dön

Çin'deki virüs Talisca'yı korkutuyor

Çin'deki koronavirüs salgını nedeniyle 41 kişinin hayatını kaybetmesi, futbolcuları da tedirgin etti. Talisca'nın menajerler aracılığıyla Trabzonspor'a haber yolladığı öğrenildi.

| Haber Merkezi
Çin'deki virüs Talisca'yı korkutuyor
Yorum Yap

Çin'de Guangzhou Evergrande takımında forma giyen Talisca'nın son günlerde yaşanan virüs nedeniyle Çin'de kalmak istemediği öğrenildi.

HABER YOLLADI

Menajerler aracılığıyla Trabzonspor'a haber gönderen Brezilyalı futbolcunun yaşanan salgın nedeniyle Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

KİRALANABİLİR

Trabzonspor yönetiminin ise maliyeti nedeniyle bu transfere ilk etapta olumlu yaklaşmadığı ancak Talisca'nın bu durumu nedeniyle kiralama formülü üzerinde düşündüğü ifade edildi.

27 GOL 11 ASİST

Talisca, Guangzhou formasıyla Çin'de ligde oynadığı 36 maçta 27 gol attı ve 11 asist yaptı. Brezilyalı futbolcunun kulübüyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM