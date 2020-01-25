Çin'deki virüs Talisca'yı korkutuyor

Çin'de Guangzhou Evergrande takımında forma giyen Talisca'nın son günlerde yaşanan virüs nedeniyle Çin'de kalmak istemediği öğrenildi.

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Menajerler aracılığıyla Trabzonspor'a haber gönderen Brezilyalı futbolcunun yaşanan salgın nedeniyle Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

KİRALANABİLİR

Trabzonspor yönetiminin ise maliyeti nedeniyle bu transfere ilk etapta olumlu yaklaşmadığı ancak Talisca'nın bu durumu nedeniyle kiralama formülü üzerinde düşündüğü ifade edildi.

27 GOL 11 ASİST

Talisca, Guangzhou formasıyla Çin'de ligde oynadığı 36 maçta 27 gol attı ve 11 asist yaptı. Brezilyalı futbolcunun kulübüyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.