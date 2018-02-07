Çin'den Messi'ye haftalık 1.7 milyon euro

KRALSPOR / DIŞ HABER

Son dönemde futbolun yıldız isimlerini astronomik fiyatlarla kadrosuna katan Çin ekiplerinin hedefinde bu kez Lionel Messi var.

HAFTALIK 1.7 MİLYON EURO

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre, daha önce Javier Mascherano ve Ezequiel Lavezzi'yi kadrosuna katan Hebei Fortune, Messi'ye haftalık 1.7 milyon euroluk teklif yaptı.

Geçtiğimiz günlerde Barcelona ile olan sözleşmesini 2021 yılına kadar uzatan Messi, Çin'den gelen teklifi reddetti. Şilili antrenör Pellegrini'nin çalıştırdığı Hebei Fortune Messi transferi için Milli Takım'dan arkadaşları Mascherano ve Lavezzi'yi devreye sokmayı planlıyor.

SERBEST KALMA BEDELİNİ ÖDEMEYE HAZIR

Çin ekibi yeni kontratla birlikte serbest kalma bedeli 621 milyon sterline çıkan Messi'yi transfer etmek için büyük şirketlerden destek almayı planlıyor.