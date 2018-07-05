Çin'den Pepe'ye 7 milyon euroluk teklif

Çin’in Guangzhou Evergrande Kulübü, Pepe için Beşiktaş'ın kapısını çaldı.

Siyah-beyazlı kulübe 8 milyon euro öneren Çinliler, Portekizli stopere ise yıllık 7 milyon euro teklif etti.

FUTBOLU BEŞİKTAŞ'TA BIRAKMAK İSTİYORUM

Teklifi kabul etmeyen Pepe, Beşiktaş yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Pepe, “Benim önceliğim futbolu Beşiktaş’ta bırakmak. Para benim için önemli değil. Siz istemezseniz ben hiçbir yere gitmem” diye konuştu.

BİZ DE SENDEN MEMNUNUZ

Siyah beyazlı yöneticiler de “Biz de senden çok memnunuz. Madem ki sen de gitmek istemiyorsun Beşiktaş’ta kalmandan dolayı biz de mutluluk duyarız” dedi.

Beşiktaş ile 2 yıllık daha sözleşmesi olan Pepe, yıllık 3.3 milyon Euro kazanıyor.

Pepe Portekiz ile Rusya’daki Dünya Kupası’nda 4 maçta da 90 dakika forma giyip 1 gol attı. Pepe, kupada Muslera’ya ilk golü atan isim olmuştu ancak Portekiz, Uruguay’a 2-1 yenilerek elenmişti.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, daha önce yüzde 30-40 arasında mali açıdan bir tasarrufa gideceklerini belirtmişti.