Çin'den Quaresma'ya 8 milyon euro

Ekonomik olarak zor günler yaşayan Beşiktaş'a Quaresma için astronomik bir teklif geldi. Siyah-beyazlı ekibin devre arasında Q7'yi satacağı ifade ediliyor.

8 MİLYON EUROLUK TEKLİF VAR

Çin Süper Lig'inde şampiyonluğa ulaşan Vitor Pereira'nın ekibi Şanghay SIPG, yeni sezon için çalışmalara başladı. Portekizli teknik adam yönetiminde gelecek sezonun planlamasını yapan Çin ekibinin Quaresma'yı istediği belirtiliyor.

Genk'le oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında taraftarlarla kapışan başarılı futbolcu maçın ardından, "İstenmiyorsam buradan ayrılırım" şeklinde açıklama yapmıştı.

Aylardır oyuncuların maaşını ödeyemeyen Beşiktaş yönetimi de Quresma için gelen bu teklife sıcak bakıyor. Takımı gençleştirmeyi hedefleyen yönetimin 35 yaşındaki futbolcu için yapılan 8 milyon euroluk teklifi değerlendireceği aktarıldı.

2020 yılında sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli futbolcu da kendisine verilen yaklaşık yıllık 6 milyon euro maaşa hayır demeyecek.