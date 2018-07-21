Quaresma Çin'e transfer oluyor

Siyah-beyazlılardaki ikinci döneminde ortaya koyduğu futbolla kazanılan şampiyonluklarda önemli pay sahibi olan Portekizli yıldız futbol hayatını Çin'de sürdürmeyi planlıyor.

ÖZEL MADDEYLE GİDECEK

beIN Sports'un haberine göre; Adı gizli tutulan bir Çin kulübünün 2. Lig'de oynadığı ve Ukraynalı bir işadamı ile birlikte Mendes tarafından yönetildiği öğrenildi.

Çin’e satmak için yetki verilen menajer Jorge Mendes'in, “Çin’de transfer kapandı ama talimatlara göre sakatlanan bir oyuncu yerine takviye yapılabilir.” dediği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'A DA QUARESMA'YA 8 MİLYON EURO

Çinlilerin Beşiktaş'a da Quaresma'ya da 8 milyon euro teklif ettiği belirtildi.

Siyah-beyazlı yönetimin de Portekizli yıldızın da bu transfer için oldukça istek olduğu ifade edildi.

Transferin kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.