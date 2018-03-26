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Çinli futbolculara dövme yasağı

Çin Futbol Federasyonu, Çin Süper Ligi ve Çin Milli Takımı'nda yer alan futbolculara dövme yaptırmayı yasakladı.

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Çin futbolu, bu kez astronomik transferler ile değil, değişik bir ceza ile gündeme geldi.

Çin Futbol Federasyonu, yaptığı açıklama ile futbolculara dövme yaptırma yasağı getirildiğini açıkladı.

Federasyonun aldığı karar, Çin Süper Ligi ve Çin milli takımlarında yer alan Çinli futbolcular için geçerli olacak.

TAKIMDA OYNAMAK İSTEYEN DÖVMELERİNİ SİLSİN

Çin U19 milli takım teknik direktörü Jia Xiuquan, geçtiğimiz gün yaptığı bir açıklamada ''Renkli saçlar veya dövmeleri sevmiyorum. Bizim takımda oynamak isteyen oyuncu dövmesini silip, saç rengini normale döndürmelidir'' sözlerini kullanmıştı. 

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