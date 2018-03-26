Çinli futbolculara dövme yasağı

Çin Futbol Federasyonu ilginç bir kararla gündeme oturdu.

Ünlü İspanyol gazetesi AS'ın haberine göre federasyondan yapılan açıklama ile futbolculara dövme yaptırma yasağı getirildiği.

ÇİNLİ FUTBOLCULAR İÇİN GEÇERLİ

Federasyonun aldığı karar, Çin Süper Ligi ve Çin milli takımlarında yer alan Çinli futbolcular için geçerli olacak.

"RENKLİ SAÇLARI VE DÖVMELERİ SEVMİYORUM"

Çin U19 Milli Takım Teknik Direktörü Jia Xiuquan, geçtiğimiz gün yaptığı bir açıklamada "Renkli saçlar veya dövmeleri sevmiyorum. Bizim takımda oynamak isteyen oyuncu dövmesini silip, saç rengini normale döndürmelidir" sözlerini kullanmıştı.

Galler ile Çin'i bir araya getiren hazırlık maçında da Çinli futbolcuların dövmelerini ten rengi bantlarla kapatmaları dikkat çekmişti.