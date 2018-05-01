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Çinliler Gomis'i istiyor

Adı henüz bilinmeyen bir Çin kulübünün, Gomis'e 10, G.Saray'a ise 5 milyon euro teklif ettiği öğrenildi.

Çinliler Gomis'i istiyor
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27 golle krallık yarışında zirvede olan ve kariyerinin en iyi dönemini yaşayan Bafetimbi Gomis için Çinliler devrede.

GOMİS'E 10 G.SARAY'A 5 MİLYON EURO

Fransız yıldızın menajeri Mendy ile temasa geçen bir Çin kulübünün, Gomis’e yıllık 10 milyon euro (50 milyon TL) teklif ettiği öğrenildi. Galatasaray’a önerilecek bonservis bedeli ise 5 milyon euro (25 milyon TL) civarında.

ÇİN'DE TRANSFER DÖNEMİ 13 TEMMUZ'DA BİTİYOR

Çin takımının yetkililerinin sezon biter bitmez Galatasaray yönetimi ile resmi temasları kuracağı öne sürüldü.

Çin’de transfer dönemi 18 Haziran’da başlayıp, 13 Temmuz’da bitiyor.

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