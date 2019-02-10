Çinliler Hamsik ve Mertens'i istiyor

Serie A ekiplerinden Napoli'nin kaptanı Marek Hamsik transferinde sona gelen Çin ekibi Dalian Yifang'tan sürpriz bir hamle daha geldi.

İtalya basınında yer alan habere göre; Hamsik transferini birkaç gün içinde açıklama hazırlanan Dalian Yifang, Napoli'ye Dries Mertens'in durumunu da sordu.

Haberde; Napoli'nin 45 milyon euro istemesi üzerine Çin kulübünün transferde geri adım attığı kaydedildi. Napoli ile 2020'ye dek sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki Mertens, bu sezon 28 maçta 11 gol attı ve 7 asist yaptı.