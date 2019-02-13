Çinliler Medel için fiyat yükseltti

Fatih Terim, yarın oynayacakları Benfica maçı öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Terim, "Onları elersek UEFA şampiyonluğundan daha net bahsedebiliriz" dedi.

Yusuf Namoğlu neden istifa ettiğini anlattı

Yusuf Namoğlu'nun istifa etmesinin ardından yeni MHK başkanının kim olacağı merak ediliyor. TFF'nin Mustafa Çulcu, Bülent Yavuz ve Abdurrahman Arıcı isimleri üzerinde durduğu öğrenildi.

Yarın sahasında Portekiz ekibi Benfica'yı ağırlayacak olan temsilcimiz Galatasaray'da sahaya çıkacak ilk 11 belli oldu. Terim'in en büyük kozu Diagne olacak.

8

Ersun Yanal: Bizim başka güçlerimiz de var

Ersun Yanal, Rusya'daki rövanşta daha da iştahlı oynamaları gerektiğini söyledi. Yanal, "Zenit’in gücüne saygı duyuyoruz ama Fenerbahçe'nin sadece takım olarak değil başka güçleri de var" dedi.