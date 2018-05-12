Çinliler Negredo'yu istiyor

Şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi şansını zora sokan Beşiktaş'ta yönetim, yüksek maliyetli futbolcularla yollarını ayırma kararı aldı.

Listedeki ilk futbolcu ise Alvaro Negredo. Beşiktaş, sezon başında bonservisini Valencia'dan aldığı oyuncu için 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

4 MİLYON 350 BİN EURO KAZANIYOR

2+1 yıllık sözleşme yapılan tecrübeli oyuncunun yıllık olarak aldığı 4 milyon 350 bin euroluk ücret de dikkat çekiyor.

6.5 MİLYON EUROLUK TEKLİF GELDİ

Siyah-beyazlı kulüp, yüksek maliyeti nedeniyle elden çıkarmayı düşündüğü oyuncu için Çin ekibi Hebei China Fortune 6.5 milyon euro'luk bir teklif yaptı. 32 yaşındaki forvet, Çin ekibine gitmeyi kabul ederse teklife onay verilecek.

Ligde sadece 7 gol atabilen Negredo, son olarak G.Saray derbisinde kaçırdığı golle iyice taraftarın tepkisi çekmişti.