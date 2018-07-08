Çinliler Ronaldo'ya servet önerdi

Portekiz ile Dünya Kupası’na erken veda eden Cristiano Ronaldo, transfer gündeminin en fazla konuşulan ismi konumunda.

İtalyan devi Juventus’un uzun süredir peşinde olduğu Ronaldo için Çin’den flaş bir teklif geldi.

200 MİLYON EURO

Marca’da yer alan özel haberde, Çin Süper Ligi’nde mücadele eden bir takımın Ronaldo’ya 2 yıllık sözleşme ve 200 milyon euro teklif ettiği belirtildi. Ronaldo’nun bu teklifi reddettiği kaydedildi.





Ronaldo daha önce yaptığı açıklamada kariyerini yüksek ücretler veren ülkelerde bitirmek istemediğini söylemişti.

İTİBARLI BİR SON İSTİYORUM

Portekizli yıldız, "Kariyerimi üst seviye futbol oynanan bir yerde bitirmek istiyorum. İyi bir kulüpte itibarlı bir son olsun isterim. Bu Amerika, Katar ve Dubai'nin kötü olduğu anlamına gelmiyor ama kendimi oralarda görmüyorum" demişti.