Çinlilerin Beşiktaşlı futbolcular için yaptığı teklif

Osmanlıspor'u zorlanmasına rağmen 3-2 mağlup eden Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’ne katılma umudunu son haftaya taşımasını bildi. Son hafta alınacak sonuçlara göre Kartal’ın Devler Ligi için ön eleme oynayıp oynamayacağı belli olacak.

Siyah-Beyazlılar, Şampiyonlar Ligi umudunu kaybetmesi durumunda ise yönetimin yeni sezon için hazırladığı plan devreye girecek.

Kadroyu gençleştirmeyi planlayan Siyah-Beyazlı yöneticiler, takımın yıldızlarına gelecek tüm teklifleri masaya yatırılacak.

PEPE İÇİN 15 MİLYON EURO VERDİLER

En az 5-6 oyuncu ile yollar ayrılacak. Buradan gelecek sıcak para ile yetenekli gençler alınacak. Pepe, Adriano, Quaresma, Negredo ve Babel, Çin takımlarının gözdesi durumunda. Beşiktaş’ın Portekizli stoperi Pepe için en son Siyah-Beyazlı Kulübe 15 milyon euroluk bir teklif geldi.

BABEL'E DE TEKLİF GELDİ

Babel’e gelen teklif ise 13 milyon euro seviyesinde. Adriano ve Quaresma içinde kulübe gelmiş resmi teklifler bulunuyor. Sezonun bitimiyle gelen teklifler bu oyunculara iletilecek. Siyah-beyazlı Yönetim, sezon başı kampı başlamadan transfer konusunu bitirmeyi hedefliyor.

Satışlardan gelecek sıcak paranın bir kısmı transfere harcanacak. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda geniş çaplı bir transfer listesi hazırlamış durumda.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da belirlenen oyuncuları bizzat kendisi izliyor. Bilindiği gibi en son Yunanistan’a giderek bazı karşılaşmaları canlı olarak izlemişti.