Cisse: 100 gole ulaşmak için ücretsiz oynayabilirim

Eski Fransız golcü Djibril Cisse, Ligue 1'de oynamak istediğini duyurdu.
SoFoot'a açıklamalarda bulunan 38 yaşındaki eski golcü, Ligue 1'de 96 golünün olduğunu söyledi ve 100 gole ulaşabilmek adına para almadan oynayabileceğini belirtti.
''BU BENİ ÇILDIRTIYOR''
5 yıl sonra profesyonel futbola geri dönüp Ligue 1'de oynamak istediğini söyleyen Cisse, ''Golcüleri bilirsiniz, hedefleri severiz. Ligue 1'de 96 golde sıkışıp kaldım. 100 gole ulaşmayı 4 golle kaçırdım ve bu beni çıldırtıyor. Ligue 1'e geri dönmek istiyorum. Para almadan ücretsiz oynamaya hazırım. Bu yüzden kulüpler için çok fazla risk yok. Şu an kimseyle görüşmüyorum, ancak umarım kulüpler ortaya çıkar.'' diye konuştu.
2-3 ay içinde 100 gol hedefine ulaşabileceğini belirten Cisse, Ligue 1 ekiplerine açık çağrıda bulundu