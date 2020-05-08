Cisse: 100 gole ulaşmak için ücretsiz oynayabilirim

1 Arda'dan Fenerbahçe yanıtı: Herkes kendi tarafında güzel Başakşehir ile yollarını ayırmasının ardından kulüpsüz kalan Arda Turan, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

2 Roma, Ljajic'in peşinde Roma'nın, bu sezon beklentileri karşılayamayan Adem Ljajic'e talip olduğu öğrenildi. Teknik direktör Sergen Yalçın, Sırp futbolcu satılırsa yerine Jorge Carrascal'ın alınmasını isteyecek.

3 Fenerbahçe'de futbolcular tedirgin Fenerbahçe tarafından yapılan bir açıklama ile tesislerde görevli bir personelin koronavirüse yakalandığı belirtilmişti. Bu gelişmenin üzerine futbolcuların, idmana çıkmaya sıcak bakmadığı öğrenildi.

4 Tolga Ciğerci, Wolfsburg'a transfer oluyor Fenerbahçe'de beklentileri tam olarak karşılayamayan Tolga Ciğerci, takımdan ayrılıyor. 28 yaşındaki oyuncunun, Bundesliga ekibi Wolfsburg ile her konuda anlaştığı öğrenildi.

5 Acun Ilıcalı: Mesut transferinde üzerime düşeni yaparım Mesut Özil'in yakın arkadaşı olan Acun Ilıcalı, yıldız futbolcunun sözleşmesi bittiğinde, transferde favorinin Fenerbahçe olacağını söyledi. Acun, "İş oraya gelirse golü atarım" dedi.

6 Galatasaray'da yeni rota gurbetçiler Ekonomik sorunlar nedeniyle transferde yerli isimlere yönelen Galatasaray, Sassouolo forması giyen Mert Müldür ve bonservisi Köln'ün elinde olan Salih Özcan'ı listeye aldı.

7 Sampdoria'da 3 futbolcu daha koronaya yakalandı Daha önce 7 futbolcusunun koronavirüs olduğu ve virüsü yendiği Serie A ekibi Sampdoria, 3 futbolcusunda daha koronavirüs tespit edildiğini bildirdi.

8 Samandıra'daki çalışanlardan birinde koronavirüs çıktı Fenerbahçe'nin Samandıra tesislerindeki çalışanlarından birinin test sonucunun pozitif çıktığını, bir diğer çalışanın da şüpheli durumda olduğunu açıklandı.

9 Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ameliyat oldu Bir süre önce kilo kaybı ve halsizlik nedeniyle hastaneye kaldırılan Başkan Mustafa Cengiz'in, beyin ameliyatı geçirdiği ve yoğun bakımda müşahede altında tutulduğu açıklandı.