City, Aston Villa'yı rahat yendi

İngiltere Premier Lig'de 10. hafta mücadelesinde Pep Guardiola'nın takımı Manchester City ile Dean Smith'in çalıştırdığı Aston Villa kozlarını paylaştı.
Etihad Stadı'nda oynanan karşılaşmada Manchester City, 2-0'lık skorla kazandı. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Raheem Sterling, 65'te Kevin de Bruyne ile 70'te İlkay Gündoğan kaydetti.
CİTY, İKİNCİLİĞİ GERİ ALDI
Manchester City bu sezon ligdeki 7. galibiyetini alarak ikincilik koltuğunu geri aldı. Aton Villa da 3 hafta sonra yenildi. Alınan bu sonucun ardından Manchester City puanını 22 yaparken Aston Villa 11 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Manchester City sahasında Southampton'ı konuk edecek. Aston Villa da Wolves deplasmanına gidecek.