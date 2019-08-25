City, Bournemouth deplasmanında rahat kazandı

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Manchester City, Bournemouth'u deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 15 ve 64. dakikada Sergio Agüero ve 43. dakikada Raheem Sterling attı. Bournemouth'un tek sayısı ise maçın 45. dakikasında oyuna sonradan dahil olan Harry Wilson'dan geldi.

Manchester City, aldığı bu galibiyetin ardından puanını 7'ye yükselterek, lider Liverpool ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi. Bournemouth ise bu sezon Premier Lig'deki ilk mağlubiyetini alarak 4 puanda kaldı.

Premier Lig'in 4. haftasında Manchester City, sahasında Brgihton'u konuk edecek. Bournemouth ise Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City'e konuk olacak.