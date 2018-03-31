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City karşısında en büyük koz Cenk Tosun

Milli yıldızımız Cenk Tosun, Everton'ın Manchester City'i ağırlayacağı mücadelede hocası Sam Allardyce'in en büyük kozu olacak.

City karşısında en büyük koz Cenk Tosun
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Premier Lig'deki kritik maç öncesi açıklamalarda bulunan Everton'un tecrübeli hocası Sam Allardyce, "Cenk, maçı kazanmamız açısından kilit oyuncu olacak." ifadelerini kullandı.

"CENK ÖZEL BİR OYUNCU"

Son haftalarda çok iyi defans yaptıklarına dikkat çeken Allardyce, Cenk'in yakaladığı şansları gole çevirmede çok başarılı olduğunu belirtirken "Girdiği pozisyonların yarısından fazlasını değerlendiriyor. Bu da onun ne kadar özel bir oyuncu olduğunu gösteriyor." şeklinde konuştu.

Merseyside ekibinin menajeri, Cenk'ten beklentilerinin attığı gollerle takıma daha çok puan kazandırması olduğunu da sözlerine ekledi.

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