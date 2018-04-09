City logosuna tüküren Herrera kendini savundu

Manchester United'ın ezeli rakibi Manchester City'yi 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup ettiği maçta Ander Herrera'nın ilk yarının bitiminde yaptığı hareket, iki kulüp arasındaki gerginliği farklı bir boyuta taşıdı.

CİTY LOGOSUNA TÜKÜRDÜ

City'nin şampiyonluk kutlamalarını en azından bir hafta ertelemeyi başaran United'da 2-0 mağlup tamamlanan ilk yarının ardından soyunma odasına doğru hareket eden Ander Herrera'nın tünel girişindeki Manchester City logosuna tükürmesi sosyal medyada geniş yer bulmuştu.

Muhteşem bir mücadeleye sahne olan maçın ardından Manchester City yetkililerinin, Herrera'yı İngiltere Futbol Federasyonu'na şikayet etmeye hazırlandıkları iddia edilmişti. Tartışmaların büyümesi üzerine Manchester United cephesinden de bir açıklama geldi.

Muhteşem bir mücadeleye sahne olan maçın ardından Manchester City yetkililerinin, Herrera'yı İngiltere Futbol Federasyonu'na şikayet etmeye hazırlandıkları iddia edilmişti.

Tartışmaların büyümesi üzerine Manchester United cephesinden de bir açıklama geldi. Kısa bir açıklamada bulunan United Sözcüsü, "Ander olayın görüntülerini izledi ve böyle bir hareketi bilinçli yaptığının düşünülmesinden utanç duydu. Bu kesinlikle kazara yaşanan ve herhangi bir kastın aranmaması gereken bir olaydı." değerlendirmesinde bulundu