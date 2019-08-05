City, üst üste ikinci kez Community Shield'in sahibi

Manchester City, 2019 yılı içerisinde dördüncü yerel kupayı kazanarak bu alanda tarihe geçti.

Premier Lig'de son iki sezonu şampiyon olarak tamamlayan Manchester City, tarihindeki 24. kupayı elde etti.

GUARDİOLA'NIN KARİYERİNDEKİ 28. KUPA

Karşılaşmada bir pozisyonda dördüncü hakeme yoğun itirazda bulunan Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, gördüğü sarı kartla İngiltere'de sarı kart gören ilk teknik adam oldu. Manchester City ile 6. kez şampiyonluk sevinci yaşayan Guardiola, kariyerindeki 28. kupayı kazandı.

Yaz transfer döneminde adı Alman devi Bayern Münih ile anılan Leroy Sane, maçın 13. dakikasında sakatlanarak yerini Gabriel Jesus'a bıraktı.

Brezilyalı yıldız Gabriel Jesus, karşılaşmasının son penaltı golüne imza atarak, City'ye kupayı getiren isim oldu.

Karşılaşmanın 90+3. dakikasında Muhammed Salah'ın kafayla yaptığı vuruşta topu çizgi üzerinden çıkaran Kyle Walker, maçın enstantenelerinden birini verdi.

Manchester City, 1937, 1968, 1972, 2012 ve 2018'den sonra bu kupayı 6. kez kazandı.