City'den Jorginho için 50 milyon euro

Guardiola'nın ekibi Brezilya asıllı oyuncu için 50 milyon euroyu gözten çıkardı.

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, şampiyonluk sonrası bir iki transferle sezonu kapatacaklarını açıklarken; hedeflerden birinin Jorginho olduğu ortaya çıktı. Gelecek sezon şampiyonluk unvanını korumak ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı isteyen Guardiola'nın Napoli forması giyen Jorginho'yu istediği kaydedildi.

MENAJERİ TEKLİFİ AÇIKLADI

Oyuncunun menajeri Joao Santos, Brezilya asıllı İtalyan oyuncu için City'nin teklif yaptığını açıkladı. Joao Santos transferle ilgili olarak, "Manchester City'den, Napoli'ye bir teklif geldiğini biliyorum. Bu teklifi reddedeceklerini düşünmüyorum. Napoli bir anlaşma zemini bulursa biz de teklifi değerlendiririz'' dedi.

Joao Santos teklifle ilgili net bir rakam vermezken, basında bu rakamın 50 milyon euro olduğu iddia edildi. Napoli'nin son yıllardaki başarısında önemli pay sahibi olan 26 yaşındaki oyuncuyla Napoli'nin 2020 sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor