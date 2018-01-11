City'den Sterling'e haftalık 250 bin sterlin

Bursaspor'un eski golcüsü Bakambu, Villarreal'den Çin ekibi Beijing Guoan'a 78 milyon euroya transfer olarak en pahalı Afrikalı futbolcu oldu.

Emre Mor ile bir görüşme gerçekleştiren Fatih Terim'in, "Çalıştığın hocalar seni anlamıyor. G.Saray'a gel" dediği, genç futbolcunun da bu teklife sıcak baktığı öğrenildi.

Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta, Babacar, Gameiro, Iheanacho ve Boakye isimleri ön plana çıktı. Siyah-beyazlılar kısa süre içerisinde bir futbolcuya imza attırmayı planlıyor.

TSYD Antalya Buluşması'nda konuşan Fikret Orman, bir gazetecinin, "Şenol Güneş'i tek kelimeyle nasıl tanımlarsınız?" sorusunsa "Laz" cevabını verdi.

Fatih Terim'in kariyeri boyunca kazandığı başarıları analiz eden spor yazarı Uğur Meleke, "Evet Terim çok başarılı ama şans da hep yanında" dedi.

Borussia Dortmund'da aralarında Nuri Şahin ve Ömer Toprak’ın da bulunduğu 9 futbolcu zehirlendi.

Fenerbahçe'den devre arasında ayrılması beklenen Van Persie, kalan 6 aylık ücreti olan 2 milyon 450 bin euronun ödenmesini istedi.

1 Fikret Orman'dan güldüren Şenol Güneş yorumu TSYD Antalya Buluşması'nda konuşan Fikret Orman, bir gazetecinin, "Şenol Güneş'i tek kelimeyle nasıl tanımlarsınız?" sorusunsa "Laz" cevabını verdi.

2 Uğur Meleke: Şans hep Fatih Terim'in yanında Fatih Terim'in kariyeri boyunca kazandığı başarıları analiz eden spor yazarı Uğur Meleke, "Evet Terim çok başarılı ama şans da hep yanında" dedi.

3 Bakambu rekor bedelle Çin'de Bursaspor'un eski golcüsü Bakambu, Villarreal'den Çin ekibi Beijing Guoan'a 78 milyon euroya transfer olarak en pahalı Afrikalı futbolcu oldu.

4 Bursaspor Sow ile anlaştı Fenerbahçe'nin attığı röveşata golleriyle ün yapan eski golcüsü Moussa Sow, Bursaspor ile prensipte anlaştı.

5 Belhanda Kadıköy'de galibiyet sözü verdi Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 17 yıldır Kadıköy'de yenemediğini bildiğini belirten Faslı yıldız, bu yıl tarih yazacaklarını söyledi.

6 50 yaşında sözleşme uzattı En uzun profesyonel futbol kariyerine sahip isim Kral lakaplı Kazuyoshi Miura, takımıyla olan sözleşmesini bir yıl daha uzattı.

7 Fernandao kilo verdi Fenerbahçe'nin Brezilyalı golcüsü Fernandao sakatlığının ardından kilo vererek form tutmaya başladı.

8 Beşiktaş'ın 4 golcü adayı Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta, Babacar, Gameiro, Iheanacho ve Boakye isimleri ön plana çıktı. Siyah-beyazlılar kısa süre içerisinde bir futbolcuya imza attırmayı planlıyor.

9 Fatih Terim, Emre Mor'u ikna etti Emre Mor ile bir görüşme gerçekleştiren Fatih Terim'in, "Çalıştığın hocalar seni anlamıyor. G.Saray'a gel" dediği, genç futbolcunun da bu teklife sıcak baktığı öğrenildi.