City'den Sterling'e haftalık 250 bin sterlin

Kariyerinin en iyi sezonunu geçiren Sterling, oynadığı 29 maçta 18 gol kaydetti ve Agüero'nun ardından Manchester City'nin en skorer oyuncusu oldu.
HAFTALIK 250 BİN STERLİN
City yönetimi, 2020 yazında sözleşmesi bitecek Sterling'in kontrat şartlarını iyileştirip, sözleşmeyi uzatmak amacında. İngiliz basınına yansıyan haberlere göre; kulüp, haftada 170 bin sterlin kazanan 23 yaşındaki oyuncuya haftalık 250 bin sterlin önerecek.
Manchester City'nin Belçikalı futbolcu Kevin de Bruyne’ün de sözleşmesini önümüzdeki günlerde uzatması bekleniyor.