City'nin son kurbanı Arsenal oldu

Zorlu mücadelede Manchester City seyircisi karşısında topa daha fazla sahip olan taraf konumundaydı.

CİTY DEVREYE ÖNDE GİRDİ

City çok geçmeden skoru değiştirmeyi başardı ve 19. dakikada Kevin De Bruyne takımını öne geçiren isim oldu. Devre tek golle son bulurken Manchester City, 50. dakikada farkı 2'ye çıkardı.

LACAZETTE'İN GOLÜ YETMEDİ

Sterling'in ceza sahası içinde düşürülmesiyle penaltı kazanan City'de topun başına Agüero geçti. Sergio Agüero'nun vuruşu sağ direğe çarparak ağlarla buluştu. Arjantinli yıldız böylece ligde 8 golünü kaydetti. 2-0'dan sonra riskleri almaya başlayan Arsenal, sonradan oyuna giren Alexandre Lacazette'in 65'teki golüyle ümitlendi.

JESUS SON NOKTAYI KOYDU

Gol sonrası iştahlanan Arsene Wenger'in oyuncuları beraberlik için yüklendiği anlarda kalesinde üçüncü golü gördü. 74'te ofsayt tartışmalarının gölgesinde defansın arkasına sarkan David Silva kale önünde bekleyen Gabriel Jesus'a çıkardı. 20 yaşındaki golcü için kolay pozisyonda City farkı bir kez daha yukarı çekti: 3-1.

Jesus böylece, City'nin Etihad'daki Premier League maçlarında 11 gole katkı yaptı. (9 gol, 2 asist) Kalan dakikalarda sonuç değişmeyince lider Manchester City, 11 haftada onuncu kez kazandı. Son iki haftada aldığı galibiyetlerle ivmelenen Arsenal ise güçlü rakibine diş geçiremedi ve haftayı puansız kapadı.