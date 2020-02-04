Cizrespor ligden çekildi

3. Lig 2. Grup takımı Cizrespor, önemli bir karar aldı.

Kulüp, hakemlerin ırkçı ve milliyetçi tutumu nedeniyle ligden çekilme kararı aldıklarını duyurdu.

Cizrespor'dan yapılan açıklama şöyle:

"TFF ve MHK'nin hukuksuzluklarına karşı gücümüz yetmiyor. Kendi sahamızda ve dışarda gördüğümüz adaletsizlikten dolayı, hakemlerin ırkçı ve milliyetçilik tutumu karşısında kulüp başkanımız Maruf Sefinç'in kararıyla takımımız Cizrespor'u ligden çekiyoruz."

Cizrespor Başkanı Maruf Sefinç: Ligden çekiliyoruz - VİDEO

BAŞKAN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Ligden çekilme kararını dün federasyona gönderen Cizre Spor Kulüp Başkanı Maruf Sefinç, bugün son kez futbolcularla bir araya gelerek vedalaştı.

Yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Cizre Spor Tesisleri'ne gelen ve bir hayli mutsuz olduğu gözlenen Başkan Sefinç; sporcu, teknik heyet ve kulüp çalışanları ile vedalaşırken gözyaşlarına hakim olamadı.