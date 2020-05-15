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Clattenburg: Şampiyonlar Ligi finalinde eyyam yaptım

Eski hakem Mark Clattenburg, Atletico Madrid-Real Madrid maçında ofsaytı kaçırdığını, bu hatayı rakip takıma penaltı vererek telafi ettiğini itiraf etti.

| Haber Merkezi
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2016 yılında ıynanan Atletico Madrid-Real Madrid, Şampiyonlar Ligi final maçını yöneten Mark Clattenburg, yıllar sonra önemli açıklamalarda bulundu.

PEPE İTİRAZ ETTİ

Clattenburg, “2016’da Şampiyonlar Ligi’ndeki Atletico-Real finalinde Ramos’un golünde küçük bir ofsayt vardı. Devre arası bunu fark ettik. Zor bir karardı ve yardımcım bunu kaçırmıştı. İkinci yarının başında Pepe, Fernando Torres’e faul yapınca Atletico Madrid’e penaltı verdim. Pepe sinirlendi ve yanıma gelip mükemmel İngilizcesi ile ‘Kesinlikle penaltı değil Mark’ dedi. Ben de ona ‘İlk golünüz sayılmamalıydı’ dedim. Bu, onu susturdu.” ifadelerini kullandı.

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