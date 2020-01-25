Claudemir Sivasspor'da

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Sivasspor, ikinci transferini gerçekleştirdi.

Yiğidolar, geçtiğimiz sezon Portekiz ekibi Braga'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Claudemir ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Claudemir ön liberoda görev yapıyor.

CLAUDEMIR KİMDİR?

27 Mart 1988'de Brezilya'da Macaubas'ta dünyaya gelen Claudemir Domingues de Souza, daha önce; Sao Carlos Futebol Clube, Vitesse Arnhem, Kopenhag, Club Brugge, Al-Ahli Cidde ve son olarak Braga'da forma giydi.

Kariyerinde 426 maça çıkan 31 yaşındaki orta saha, 33 kez gol sevinci yaşarken, 51 kez de asist yaptı. Sivasspor, ara transfer döneminde daha önce Yasin Öztekin'i renklerine bağlamıştı.