Clement Lenglet: Geç kaldık ve bedelini ödedik

Fransa Milli Takımı'nın savunma oyuncusu Clement Lenglet, A Milli Takım ile 1-1 berabere kaldıkları maçın sonunda açıklamalar yaptı.

A Milli Takım'ın golü hakkında konuşan Lenglet, "İyi bir maç oynadık, ritmimiz iyiydi. İzlemesi zevkli bir maçtı. Duran toptan gol yememiz büyük hayal kırıklığı yarattı bende." dedi.

İYİ KOŞULAR YAPTILAR, SAVUNMASI ZORDU"

Lenglet sözlerini "Böyle durumlarda kaliteli bir takımız aslında. Maalesef iyi bir ortaydı ve biraz geç kaldık ve bedelini ödedik. Baskımız kötü değildi, belki yanlış pozisyon aldık. İyi koşu yaptılar, savunması zordu." şeklinde tamamladı.