Cleveland 23 sayıdan geri döndü

Maçı 23 sayı, 12 asist, 9 ribaunt ve 3 blokla bitiren Cavaliers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, triple double'ı bir ribauntla kaçırdı. Kyle Korver 21 sayı, 5 ribaunt ve Dwyane Wade 15 sayı, 8 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı.

Milli basketbolcu Cedi Osman ise 5 dakika süre aldığı mücadelede 3 sayı attı. Knicks'te Tim Hardaway'in 28 sayı, 10 ribaunt, 5 asist ve Kristaps Porzingis'in 20 sayı, 7 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

76ERS, CLIPPERS DEPLASMANINDA GALİP

Philadelphia 76ers, konuk olduğu Los Angeles Clippers'ı 109-105 yendi. 32 sayı, 16 ribauntla double double yapan 76ers pivotu Joel Embiid, kariyerinde ilk kez 30 sayı ve 15 ribaunt barajlarını geçti.

Robert Covington 31 sayı, 6 ribaunt, 4 top çalma ve Ben Simmons 22 sayı, 12 ribauntla Embiid'e eşlik etti. Peş peşe 6. yenilgisini alan Clippers'ta Lou Williams 31 sayı, 7 ribaunt, 6 asist, 5 top çalma ve Blake Griffin 29 sayı, 6 ribaunt, 5 asistle oynadı.