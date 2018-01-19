Cleveland 4 maç sonra kazandı

Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Cleveland Cavaliers, son sırada yer alan Orlando Magic'i bir sayı farkla 104-103 yenerek dört maçlık mağlubiyet serisine son verdi.
Ev sahibi ekipte, Isaiah Thomas 21 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Milli basketbolcu Cedi Osman'ın süre almadığı karşılaşmada LeBron James 16 sayı, 5 ribaunt, 6 asistle oynarken, Kevin Love 12 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı. Konuk takımda ise Elfrid Payton 19 sayı, 4 ribaunt, 8 asistlik performans sergiledi.
Mücadeleyi 17 sayı, 11 ribauntla tamamlayan Aaron Gordon, "double double" yapan bir başka oyuncu oldu.
DİĞER SONUÇLAR
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