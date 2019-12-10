Cleveland, Boston'a da yenildi

Art arda 7. olmak üzere 18. yenilgisini yaşayan Cavaliers'ta Tristan Thompson 17 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı.

Milli basketbolcu Cedi Osman, 24 dakika süre aldığı maçta 4 sayı, birer ribaunt ve asistle oynadı. Ev sahibi ekipte, Kemba Walker 22, Jaylen Brown 20 sayı üretirken, Jayson Tatum 19 sayı, 11 ribauntla "double double" yapan bir başka isim oldu.

Sonuçlar

Indiana Pacers - Los Angeles Clippers: 99-110

New Orleans Pelicans - Detroit Pistons: 103-105

Milwaukee Bucks - Orlando Magic: 110-101

Houston Rockets - Sacramento Kings: 118-119

Chicago Bulls - Toronto Raptors: 92-93

Phoenix Suns - Minnesota Timberwolves: 125-109

Utah Jazz - Oklahoma City Thunder: 90-104

Golden State Warriors - Memphis Grizzlies: 102-110