Cleveland, Boston'u yenerek seriyi 2-1'e getirdi

LeBron James'in önderliğinde Cleveland baştan sona üstün oynadığı maçta Boston Celtics'i 116-86 mağlup etti.

NBA Doğu Konferansı final serisinde Cleveland Cavaliers karşısında 2-0 önde olan Boston Celtics deplasmandaki ilk maça avantajı tamamen eline geçirmek için çıktı. Ancak Boston'ın karşısında ilk iki maçtan çok daha farklı bir Cleveland takımı ve LeBron James vardı. Cleveland LeBron James'in 12 sayı attığı ilk çeyreği 32-17 ile önde geçti.

Devre 61-41 sonuçlanırken evsahibi ekip kontrolü maçın sonuna kadar elinde tuttu ve salondan 116-86 galip ayrıldı. LeBron James 27 sayısının yanı sıra 12 ribaunt ve 5 asist de üretti. Maçın skor olarak kopmasının ardından iki takımda as oyuncularını dinlendirmeyi tercih etti.

Cleveland'da parkeye adım atan 12 oyuncudan Calderon dışında herkes skora katkı yapmayı başardı. Milli oyuncumuz Cedi Osman da 6 dakika sahada kaldığı maçı 3 sayı ve 1 ribauntla tamamladı. Boston'da Jayson Tatum kaydettiği 18 sayı ile takımının en skorer ismi oldu. Doğu konferansı final serisinin 4. maçı salı günü yine Cleveland'ın sahasında oynanacak.