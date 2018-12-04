Cleveland Cavaliers son nefeste kazandı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek olan Pepe, Babel ve kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan hakkında sert açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de bu sezon sadece 1 gol atabilen Fenerbahçe'nin Cezayirli forveti Slimani, eleştirilerin odağındaki isim.

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında yaşanan tartışmalı penaltı pozisyonunu değerlendiren eski hakemler, Yaşar Kemal Uğurlu'nun kural hatası yaptığını, karşılaşmanın tekrar edilmesi gerektiğini söyledi.

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Koeman kaybedilen 2 puandan şikayetçi

Fenerbahçe'de teknik sorumlu Erwin Koeman, Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada "Kazanamamak bizim için bir hayal kırıklığı." dedi.