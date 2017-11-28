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Cleveland Cavaliers galibiyet serisini 8 maça çıkardı

Cleveland Cavaliers üst üste 8. galibiyetini sezonun flaş ekibi Philadelphia 76ers deplasmanında elde etti.

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Doğu Konferansı'nın iddialı takımları arasındaki karşılaşmada Cleveland Cavaliers, konuk olduğu Philadelphia 76ers'ı 113-91 yenerek galibiyet serisini 8 maça çıkardı.

JAMES'TEN 30 SAYI

LeBron James 30 sayı, 14 ribaunt, 6 asistlik performansıyla Cavaliers adına sahanın en etkili ismi oldu. Dwyane Wade 15 sayı, 5 asist, Jeff Green de 14 sayı, 10 ribauntluk katkı yaptı.

Milli basketbolcu Cedi Osman ise 4 dakika süre aldığı karşılaşmayı, 2 sayı ve 5 ribauntla tamamladı. 76ers'ta Joel Embiid 30 sayı ve 11 ribauntla "double double" yaptı. Timothe Luwawu-Cabarrot 12, T.J. McConnell ve J.J. Redick 11'er sayı kaydetti.

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