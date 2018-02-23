Cleveland Cavaliers sahasında yenildi

Bu sezon 34'üncü kez kazanan Wizards'ta Bradley Beal 18 sayı ve 9 asist, Tomas Satoransky ve Kelly Oubre Jr. 17'şer, Otto Porter Jr. 15 sayı ile galibiyette etkili oldu.

Cavaliers'ta LeBron James'in 32 sayı, 9 ribaunt ve 8 asist, JR Smith'in ise 15 sayılık performansları, sezonun 23'üncü mağlubiyetini engelleyemedi. Mücadeleye ilk 5'te başlayan Cedi Osman sahada 17 dakika kalırken, maçı 4 sayı ve 2 ribauntla tamamladı. NBA'e 11 maçla devam edilecek.

SONUÇLAR

Charlotte Hornets-Brooklyn Nets: 111-96

Orlando Magic-New York Knicks: 113-120

Chicago Bulls-Philadelphia 76ers: 115-116

Cleveland Cavaliers-Washington Wizards: 103-110

Sacramento Kings-Oklahoma City Thunder: 107-110

Golden State Warriors-Los Angeles Clippers: 134-127