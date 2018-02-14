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Cleveland Cavaliers seriye bağladı

Takas hamleleriyle ivme kazanan NBA'in şampiyonluk adaylarından Cleveland Cavaliers, Oklahoma City Thunder'ı yenerek art arda 4. maçını kazandı.

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Bu sezon beklentilerin altında kalan şampiyonluk favorileri arasındaki Cleveland Cavaliers, deplasmanda oynadığı Oklahoma City Thunder mücadelesini 120-112 kazandı.

Cavaliers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, 37 sayı, 8 ribaunt ve 8 asistle sahanın en etkili ismi oldu. Cedi Osman, ilk 5'te başlayıp 14 dakika süre aldığı karşılaşmayı, 5 sayı ve 2 ribauntla tamamladı.

Geçen hafta Cavaliers kadrosuna katılan isimlerden Larry Nance 13 sayı, 9 ribaunt, Jordan Clarkson ve Rodney Hood 14'er sayıyla oynadı. Thunder'da Paul George'un 25 sayı, 6 asist, Carmelo Anthony'nin 24 sayı, 7 ribaunt, Russell Westbrook'un 21 sayı, 12 asist, 7 ribaunt ve Steven Adams'ın 22 sayı, 17 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

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