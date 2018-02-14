Cleveland Cavaliers seriye bağladı

Divan Kurulu toplantısında konuşan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in "Eşimi 3-4 gün göremediğim oldu. Hanım çok mutlu" demesi salonda gülüşmelere neden oldu.

Galatasaray'da yeni yönetimin gelmesiyle ortaya çıkan alacak krizinin detayları belli oldu. Sarı-kırmızılı ekipte yabancı oyuncular 4, yerli oyuncular ise 7 ay para almadı.

Brezilya Milli Takımı yetkilileri tarafından yakından takip edilen Giuliano ve Talisca'nın, Dünya Kupası aday kadrosunda yer alması bekleniyor.

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Mourinho'dan Liverpool taraftarını çıldırtacak sözler

Rafael Benitez'in büyük bir teknik adam olduğunu söyleyen Mourinho, "O da benim gibi küçük takımla Şampiyonlar Ligi'ni kazandı" dedi.