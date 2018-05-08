Cleveland Cavaliers, Toronto'yu süpürdü

Cleveland'da LeBron James attığı 29 sayıyla galibiyetin mimarı olurken, milli oyuncumuz Cedi Osman da 5 sayı kaydetti.

NBA'in iddialı takımlarından Cleveland Cavaliers sezon içinde iniş ve çıkışlar yaşamasına karşın peş peşe 4. kez Doğu Konferansı’nda finale yükselmeyi başardı. Serinin 4. maçına evsahibi olarak çıkan Cleveland, rahat bir oyun sonrası Toronto Raptors'ı 128-93 mağlup etti.

Cleveland, Toronto karşısında play off'larda üst üste 10. galibiyetini elde ederken süper yıldız LeBron James yine başroldeydi. 29 sayı atıp, 11 ribaunt alan LeBron'a Kevi Love 23, Kyle Korver da 16 sayıyla destek verdi. 20 dakika sahada kalan milli oyuncumuz Cedi Osman da 5 sayının yanı sıra 2 ribaunt ve 2 asist üretti. İlk yarının bitimine 2 dakika kala 12-0'lık bir seri yakalayan Cleveland farkı 30 sayı civarına çektikten sonra bir daha geri adım atmadı ve karşılaşmayı rahat bir şekilde noktaladı.

ERSAN İLYASOVA’DAN 6 SAYI

Doğu Konferansı’nın diğer yarı final serisi ise 5. maça uzadı. Boston Celtics'i 103 – 92 yenen Philadelphia seriyi 3-1'e getirerek tur umutlarını yeşertti. Philadelphia'da milli oyuncumuz Ersan İlyasova 17 dakikada 6 sayı atıp, 5 de ribaunt topladı.