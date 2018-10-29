Cleveland Cavaliers'ta Tyronn Lue dönemi bitti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Cedi Osman'ın da forma giydiği Cleveland Cavaliers'ta başantrenör Tyronn Lue ile yollar ayrıldı.

Cavaliers'ın internet sitesinde yer alan açıklamada, Ocak 2016'dan bu yana takımda başantrenörlük yapan Lue'nun görevine son verildiği bildirildi. Açıklamada, Larry Drew'un geçici olarak takımın başına getirildiği belirtildi.

Başantrenörlüğe geldiği 2016'da Cavaliers ile şampiyonluk yaşayan Lue, son iki sezon takımı NBA finaline taşımayı başardı. Lue yönetimindeki Cavaliers, bu sezon çıktığı 6 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.