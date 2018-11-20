Cleveland dibe vurdu

1 Avrupa'da en çok sakat veren takım Galatasaray Bu sezon sakatlıklardan çok çeken Galatasaray'da tam 18 farklı futbolcu, 27 kez sakatlık yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip bu alanda Avrupa'da zirvede.

2 Aykut Kocaman: G.Saray maçı sert geçecek Konyaspor'un başına geçen Aykut Kocaman, ilk sınavını Galatasaray'a karşı verecek. Kocaman, maçın çok sert geçeceğini ifade etti.

3 Oğuzhan, Adriano ve Pepe'ye gelen teklifler Beşiktaş'ta bu sezon beklentilerin altında kalan Oğuzhan'ın adı Fenerbahçe ile anılıyor. 26 yaşındaki futbolcu, 2017 yılında yaptığı açıklamada "Öyle bir düşüncem kesinlikle yok" demişti.

4 Galatasaray'ın alternatif golcüsü Devre arasında takıma bir golcü almak isteyen Galatasaray, alternatif olarak Seleznyov'la görüşüyor. Sarı-kırmızılı ekip öncelikli isimlerden biriyle anlaşamazsa Seleznyov'u kadrosuna katacak.

5 F.Bahçe'de sakatların son durumu Haftanın maçı pazar günü Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak. Dev maç öncesi sarı-lacivertli takımda 5 eksik bulunuyor.

6 Arjantin'de tribünün altında el bombası bulundu Arjantin 3. Ligi'nde oynanan İtuzaingo-Deportivo Merlo derbisi öncesi misafir tribünün altında el bombası bulundu.

7 Slimani: Gözüme uyku girmiyor 12 haftada sadece 1 kez rakip fileleri havalandıran İslam Slimani, üzüntüden uyuyamadığını söyledi. Cezayirli forvet, "Artık bu duruma son vereceğim" dedi.

8 Babel'den Beşiktaş'a kötü haber UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup son karşılaşmasında Almanya ile Hollanda karşı karşıya geldiği sırada Hollandalı futbolcu sakatlandı.

9 Lucescu'dan Hakan Balta gafı Ukrayna ile oynayacağımız hazırlık maçı öncesi bir basın toplantısı düzenleyen Lucescu'nun futbolu bırakan Hakan Balta için "kendi takımında oynamıyor" demesi futbolseverleri şaşırttı.