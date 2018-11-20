Cleveland dibe vurdu

Ligin en düşük galibiyet yüzdesine sahip Cleveland Cavaliers'ta oynayan milli basketbolcu Cedi Osman, Detroit Pistons'a 113-102 kaybettikleri maçta 10 sayı, 3 ribaunt, 2 asist üretti.
Ersan İlyasova, takımı Milwaukee Bucks'ın Denver Nuggets'ı 104-98 mağlup ettiği karşılaşmada 8 sayı, 4 ribauntla oynadı. Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz ise 119-114 yendikleri Phoenix Suns'a karşı 2 sayı, 3 ribaunt, 4 asistle mücadele etti.
SONUÇLAR
Charlotte Hornets-Boston Celtics: 117-112
Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers: 113-102
Indiana Pacers-Utah Jazz: 121-94
Philadelphia 76ers-Phoenix Suns: 119-114
Atlanta Hawks-Los Angeles Clippers: 119-127
Memphis Grizzlies-Dallas Mavericks: 98-88
Milwaukee Bucks-Denver Nuggets: 104-98
New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs: 140-126
Sacramento Kings-Oklahoma City Thunder: 117-113