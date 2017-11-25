Cleveland galibiyet serisini 7 maça çıkardı

Cleveland Cavaliers üst üste 7. galibiyetini Charlotte Hornets karşısında elde ederken, geceye damga vuran isim triple-double performansıyla LeBron James'ti.

Baştan sona çekişme içinde geçen mücadelenin ardından Charlotte Hornets'ı 1 sayı farkla yenen Cavaliers'ta LeBron James 27 sayı, 16 ribaunt ve 13 asistle galibiyette başrolü üstlendi. JR Smith'ın 16, Kyle Korver'ın 13 sayıyla tamamladığı maçta Kevin Love da 11 sayı ve 13 ribaunt ile galibiyete destek verdi.

Sezonun 10'uncu mağlubiyetini alan Hornets'ta Dwight Howard 20 sayı ve 13 ribaunt ile double-double yaparken, Michael Kidd-Gilchrist ve Marvin Williams 17'şer sayı, Kemba Walker 15 sayı, 8 asist ve 6 ribaunt ile oynadı.